 

Лера Кудрявцева испугала поклонников резко располневшей фигурой на отдыхе

04.08.2021, 17:42, Разное
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Лера Кудрявцева шокировала поклонников, когда опубликовала в микроблоге Instagram новое фото с отдыха. 50-летняя телеведущая удивила всех лишними килограммами, так как поправилась почти вдвое.
Однако в «карусели» Лера Кудрявцева добавила еще один снимок, который оказался настоящим. Звезда решила пошутить над своими фолловерами, поэтому воспользовалась фотошопом. Она отметила, что привезет с собой «курортный багаж лишних килограммов». Многие подписчики оценили юмор супруги хоккеиста и признались, что после «шведского стола» на отдыхе все возможно.

Некоторые комментаторы написали, что сразу не поверили в то, что Лера Кудрявцева так сильно располнела. В свои 50 лет знаменитость может похвастаться фигурой, которой позавидуют даже 20-летние девушки. К обсуждению веса ведущей «Секрета на миллион» присоединился Антон Воронов. Дизайнер одежды пошутил, что «перешивать ничего не станет».



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