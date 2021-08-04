 

Благоустройство Обручевского завершится в сентябре 2021 года

04.08.2021, 17:36, Разное
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Более 700 специалистов задействованы в
благоустройстве Обручевского района. Работы проводятся на площади 200 гектаров
в рамках программы реновации, здесь обустроят детские и спортивные площадки,
сделают прогулочные и велодорожки, организуют пункты велопроката, высадят новые
деревья и кустарники.

“С начала лета этого года в новый дом по Обручева, 5
переезжает 141 семья – 355 жителей корпусов 1 и 2 дома 60 на Профсоюзной улице.
Чтобы москвичи сразу въехали в комфортный микрорайон с готовой инфраструктурой,
обустройство территорий планируется завершить в ближайшие два месяца”, –
рассказал глава муниципального округа Обручевский Сергей Андреев.

По его словам, работы пройдут преимущественно рядом
с построенными по программе реновации новыми домами. Также будет обеспечен
беспрепятственный проход к строящейся станции метро “Новаторская” и приведена в
порядок улица Эльдара Рязанова.

“Рядом с ней тоже застраивается 38 квартал, поэтому
возникла необходимость проведения комплексного благоустройства. В соответствие
с новыми требованиями приведут заезды со стороны улицы во дворы и тротуары”, –
объяснил Андреев.

В районе высадят свыше 595 деревьев и 12 тыс. 420
кустарников. Для безопасности и комфорта жителей установят 912 фонарей и
уличных торшеров, в том числе на Ленинском проспекте – от улицы Кравченко до
МКАД

Около строящейся станции метро “Новаторская”
обустроят восемь автобусных остановок, сделают тротуары. А вдоль Ленинского
проспекта появятся 18 пунктов проката велосипедов и самокатов, парковки на 230
велосипедов и 12 стел навигации.



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