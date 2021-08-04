Благоустройство Обручевского завершится в сентябре 2021 года

Более 700 специалистов задействованы в

благоустройстве Обручевского района. Работы проводятся на площади 200 гектаров

в рамках программы реновации, здесь обустроят детские и спортивные площадки,

сделают прогулочные и велодорожки, организуют пункты велопроката, высадят новые

деревья и кустарники.

“С начала лета этого года в новый дом по Обручева, 5

переезжает 141 семья – 355 жителей корпусов 1 и 2 дома 60 на Профсоюзной улице.

Чтобы москвичи сразу въехали в комфортный микрорайон с готовой инфраструктурой,

обустройство территорий планируется завершить в ближайшие два месяца”, –

рассказал глава муниципального округа Обручевский Сергей Андреев.

По его словам, работы пройдут преимущественно рядом

с построенными по программе реновации новыми домами. Также будет обеспечен

беспрепятственный проход к строящейся станции метро “Новаторская” и приведена в

порядок улица Эльдара Рязанова.

“Рядом с ней тоже застраивается 38 квартал, поэтому

возникла необходимость проведения комплексного благоустройства. В соответствие

с новыми требованиями приведут заезды со стороны улицы во дворы и тротуары”, –

объяснил Андреев.

В районе высадят свыше 595 деревьев и 12 тыс. 420

кустарников. Для безопасности и комфорта жителей установят 912 фонарей и

уличных торшеров, в том числе на Ленинском проспекте – от улицы Кравченко до

МКАД

Около строящейся станции метро “Новаторская”

обустроят восемь автобусных остановок, сделают тротуары. А вдоль Ленинского

проспекта появятся 18 пунктов проката велосипедов и самокатов, парковки на 230

велосипедов и 12 стел навигации.