 

Обвинение запросило для брата Навального условный срок

04.08.2021, 17:32, Новости дня
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Обвинение попросило суд назначить год условно брату блогера Алексея Навального Олегу по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил его адвокат Никос Параскевов.

«Государственный обвинитель запросил для Олега Навального один год условно с испытательным сроком три года», – рассказал он РИА «Новости».

Следствие считает, что из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

Изначально Олег Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом, с апреля его перевели под запрет «определенных действий».

У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 млн рублей у «Ив Роше».

Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава «Альянса врачей*» (признан иноагентом) Анастасия Васильева.

Ранее преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК* (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.



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