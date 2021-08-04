В Ростуризме сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян

После аварии в Турции остаются шестеро пострадавших россиян, им оказывается медицинская помощь, сообщили в Ростуризме.

«Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. РФ запросила у Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. В «Интуристе» сообщили, что первые 10 туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа.