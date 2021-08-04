Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотой медалью

Президент РФ Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотой медалью в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

«Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.