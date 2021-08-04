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Рыбинские росгвардейцы провели урок мужества для детей

04.08.2021, 17:17, Новости
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Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области провели уроки мужества для участников детского лагеря «Мастерская чудес».

Урок мужества состоялся на территории музея рыбинской полиции.

Офицеры Росгвардии показали ребятам экспозицию, посвящённую истории ОМОН города Рыбинска. Школьники смогли рассмотреть фотоматериалы, документы и личные вещи сотрудников, которые побывали в командировках на территории Северо-Кавказского региона.

В дополнение росгвардейцы рассказал ребятам о чести, долге и мужестве сотрудников и военнослужащих Росгвардии, о лучших человеческих качествах, раскрывающихся в трудные минуты службы. Также бойцы поведали подрастающему поколению какими качествами необходимо обладать для того, чтобы попасть на службу в специальные подразделения войск национальной гвардии.

– Очень радует, что подрастающее поколение интересуется правоохранительными структурами. В процессе беседы ребята делятся впечатлениями об увиденном, задают вопросы, обсуждают увиденное между собой, – отметил заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области (г. Рыбинск) по работе с личным составом полковник полиции Михаил К.




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