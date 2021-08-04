 

По многочисленным просьбам бизнеса в Москве рассмотрят возможность повторного введения QR-кодов

04.08.2021, 17:11, Разное
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Решение об отмене QR-кодов в Москве принималось без учета интересов бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По многочисленным просьбам бизнеса и исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть, мы видим возможность снова ввести QR-коды на входах в рестораны. Это такое достаточно серьезно решение, но мы понимаем просьбы бизнеса, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем», – заявил Собянин.

По мнению мэра Москвы, идентификация по QR-кодам позволит усовершенствовать ресторанам базу данных посетителей для последующей рекламной рассылки и улучшения маркетинговой среды. Для более точной идентификации личности в новой системе QR кодов на входе в рестораны надо будет представить также свидетельство о рождении, копии ПЦР-тестов за последние 6 месяцев и заполнить анкету посетителя с указанием номера телефона и причины посещения ресторана.

«Мы уверены, что новая система улучшит маркетинговую среду и поможет бизнесу лучше организовывать рекламные рассылки. Кроме того возможность получать дополнительные рекламные сообщения безусловно послужит дополнительным стимулом для вакцинации населения», – отметил градоначальник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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