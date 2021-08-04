Слово, которое нельзя называть

Разрешить охоту на краснокнижных животных было бы слишком рискованно. Поэтому ее назвали иначе.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

2 августа, на следующий день после вступления в силу поправок в федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте», Министерство природы РФ опубликовало на своем сайте заявление: «Охота на краснокнижных животных запрещена!» Далее сообщалось, что существует всего пять исключительных случаев, когда разрешается добыча краснокнижных. Это:

устранение угрозы человеку;

охрана здоровья населения;

защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;

мониторинг и регулирование численности;

обеспечение традиционного образа жизни малых и коренных народов.

Как минимум два из пяти пунктов выглядят как предлог для той самой охоты. «Устранение угрозы человеку» — повод сказать, что чиновник или депутат из инициировавшего поправки Клуба горных охотников лишь защищались от внезапно напавшего на них красного волка или снежного барса. А «мониторинг и регулирование численности» — охота в чистом виде, просто под другим названием.

— К сожалению, поправки о «добывании» краснокнижных видов были внесены в Госдуму лишь за несколько дней до второго чтения законопроекта. В первом чтении их не было.

Поэтому полноценно противостоять им экологические организации не смогли, — рассказывает руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского Greenpeace Михаил Крейндлин. — Что могли, сделали: проинформировали СМИ, публично высказали нашу позицию, но больше ничего сделать было нельзя. В принятом законопроекте действительно происходит некая подмена понятий. Формально слова «охота» там нет. Но есть слово «добывание», которое, согласно закону «Об охоте», предусматривает и отлов, и отстрел. И если раньше в статье 14 Закона «Об охоте» было прямо написано, что в отношении краснокнижных животных может применяться только отлов, то теперь слово «добывание», которое включает отстрел, заменило все.

Крейндлин подчеркивает, что в рамках «мониторинга состояния популяции» ранее уже выдавались разрешения на добычу интересных для трофейной охоты краснокнижных животных, в том числе — на путоранских баранов. Потом принятие закона «Об охоте» остановило отстрел краснокнижных. Но теперь у вип-охотников вновь развязаны руки.

— В 2016 году Клуб горных охотников предлагал зампреду правительства Александру Хлопонину обеспечить выдачу разрешений [на добычу краснокнижных животных], Хлопонин дал указание поддержать, но затем об этом с подачи Greenpeace написали СМИ. А в 2018 году была разработана целая научная программа ВНИИ Экология, подведомственном Минприроды, в которой говорилось, что для мониторинга состояния путоранских горных баранов нужно произвести их отстрел. Тогда этого не произошло, потому что в законе не было разрешающих норм. Сейчас горные бараны и козлы вновь в опасности.

Михаил Крейндлин считает, что добиться отмены поправок прямо сейчас не получится.

— Нужно фиксировать, как это будет работать. И предъявлять общественности конкретные случаи. Или добиваться от Минприроды прямого указания в законе на запрет отстрела краснокнижных видов.

Разрешения на «добывание» (или «оборот») краснокнижных животных выдает Росприроднадзор. «Новая газета» отправила в ведомство запрос с просьбой пояснить:

Каким будет порядок выдачи разрешений?

Какие виды взаимодействия с животными подразумеваются под словом «оборот»?

Получило ли уже ведомство заявки на «оборот» либо «добывание» краснокнижных животных?

Пресс-служба Росприроднадзора в ответ сообщила, что большинство разрешений на добычу краснокнижных животных связано с проведением научных работ и не сопряжено с их гибелью или изъятием из естественной среды обитания. «Изъятие объектов животного мира из природной среды обитания осуществляется в случаях, предусмотренных Правилами добывания, и связано с обеспечением жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, а также для разведения в неволе».

Если коротко, увидел депутата с убитым редким животным — проверь, кем он указал себя в переписи населения: нанайцем, манси или долганом. Правда, всегда останется вариант, что он просто мониторит численность…

Иван Жилин

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