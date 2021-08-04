Анна Седокова: о воспитании дочери на расстоянии, сложностях мужа и важности самореализации

Анна, как проходит ваше лето?

Продуктивно. Я записала два альбома – танцевальный “Эгоистка”, он уже вышел, и лиричный Secret soul, он выйдет 6 августа. Этот альбом родился совершенно спонтанно – мы играли живой концерт в эфире “Авторадио” и получился такой unplugged альбом, живой, медленный, уникальный и такой красивый. В него вошли мои лучшие за десять лет песни в живом звучании: “Привыкаю”, “Драма”, “Привязана к тебе”, “Не люби его” и другие. Я соскучилась по себе такой – лиричной, настоящей! А после сложных рабочих дней я планирую провести время с семьей в Майами. Там Янис и все мои дети, включая Монику (дочь Анны Моника постоянно живет в США вместе с папой. – Прим. ред.)

Как складываются ваши отношения с отцом Моники?

Мы все стараемся, чтобы все было спокойно, каждый из нас пережил слишком много боли.

А как произошло знакомство Моники и Яниса?

Они сразу влюбились друг в друга, оба раки по гороскопу. Моника и Янис очень веселые, классные, добрые.

Воспитание на расстоянии – сложная работа, вам удалось как-то отладить этот процесс? Что помогает поддерживать у ребенка чувство, что мама всегда рядом?

Воспитывать на расстоянии невозможно. Надо просто с этим смириться. Можно быть другом на расстоянии, а мамой на расстоянии очень тяжело быть. Ты зависишь от звонка, от интернета, от того, есть ли Wi-Fi. Да и давайте скажем честно: ребенку не так интересно смотреть в телефон, говорить по телефону, что-то рассказывать. Это сложно, но мы стараемся: учим вместе уроки, читаем книги, общаемся.

Вашей старшей дочери Алине уже 16 лет. Как складываются отношения с ней?

С 12 до 15 лет было безумно сложно, Алина проходила какой-то сложный путь. Мы психовали, волновались, воспитывали друг друга. Но переходный возраст миновал и сейчас она замечательная, удивительная, понимающая.

А ваш муж Янис принимает участие в воспитании детей?

Конечно принимает, мы же семья. Но роль плохого полицейского я беру на себя по одной простой причине – маме все простят. Нет ни одного человека, который бы сердился на маму за то, что она заставляла доедать суп или делать уроки. Этот совет мне когда-то дала моя бывшая свекровь – строгой в семье должна быть мама, особенно в таких семьях, где муж мамы – не папа детей.

В основе альбома “Эгоистка” – любовь не к мужчине, а к себе. Вы сами находитесь в счастливых отношениях. Значит ли это, что только став эгоисткой, можно обрести настоящее счастье и любовь?

Речь о здоровом эгоизме. Как только ты начинаешь любить и ценить себя, начинаешь понимать ценность других людей. Ты понимаешь, сколько времени они на тебя тратят, сколько внимания тебе уделяют. Когда эгоизма недостаточно, кажется, что всего мало. Могу сказать, что иногда я тоже ставлю на первое место мечты своей семьи, а не свои мечты. В этот момент я говорю себе: “Стоп, давай ты подумаешь о себе, как порадовать себя, купить что-то себе, а не близким”. Буду с вами откровенной, это не всегда получается, чаще срабатывает эта “хорошесть”, которая есть, наверное, во многих из нас, но я работаю над собой.

В моих нынешних отношениях эгоизм совершенно не культивируется. Мы с Янисом очень любим друг друга, дополняем. Мое желание сделать мужа счастливым настолько же сильно, как и его желание сделать счастливой меня. Нам повезло. Анна Седокова и Янис Тимма

Что для вас главное в семье?

Для меня очень важно, чтобы мужчина поддерживал меня как личность, не пытался переделать. Янис очень тактично относится к моим переживаниям, работе, а я – главный фанат Яниса. Я люблю то, чем он занимается, даже больше, чем он. Иногда я себя останавливаю: “Спокойно, это не твоя жизнь, живи свою”. На чем строится наше семейное счастье? Наверное, на доброте, на безумной любви друг к другу, на заботе, на страсти.

Что сейчас происходит с карьерой Яниса? СМИ сообщают, что клуб “Химки”, за который играл ваш муж, лишен финансирования.

У клуба сложная ситуация, и нам пришлось пережить непростое время, но когда выходишь замуж, нужно понимать, что сложности неизбежны. Только что проводила мужа играть в Summer League NBA. Я всегда буду его поддерживать, что бы ни случилось.

Анна, вы самодостаточная женщина и даже в этой ситуации не унываете, а находите в себе силы помочь мужу. Как обретается эта самодостаточность, что нужно делать?

Работать. Реализация, верность своим мечтам, независимость от мужа – это очень важно.