Дело Шеремета: Кузьменко изменили меру пресечения

“Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет”, – написал он.

https://www.facebook.com/t.bezpalyy/posts/10218821849602085

“Ночной! Спасибо всем за поддержку!” – написала сама Кузьменко.

https://www.facebook.com/kiian.julia.1/posts/343557843943386

Последний год, с августа 2020 года, Кузьменко была под круглосуточным домашним арестом, до этого на протяжении почти восьми месяцев – в СИЗО.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

Все они были арестованы. Дугарь суд сразу отправил под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог. Кузьменко суд отпустил под домашний арест 11 августа 2020 года, Антоненко – только 30 апреля 2021 года.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В мае 2020 года стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября 2020 года.

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