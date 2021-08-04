Ученые: Кето-диета может быть опасна для здоровья сердца и почек

Ведущий автор исследования Ли Кросби считает, что кето-диета очень опасна для здоровья и даже способствует появлению новых болезней. Такое питание противопоказано людям, у которых проблемы с сердцем и почками.

По словам доктора меднаук, кето-диета способна повысить уровень «плохого холестерина». Ли Кросби рассказал, что подобное питание небезопасно для беременных. Кроме этого, такой рацион может ускорить развитие почечной недостаточности у пациентов с болезнями почек.

При кето-диете ограничивается употребление углеводов, что может привести к развитию рака. Ученые связывают кето-продукты с повышенным риском диабета, заболеваний сердца и болезнью Альцгеймера. При этом, подобную диету чаще всего рекламируют как раз от этих болезней. Данный подход работает только у пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Благодаря кето-диете у них снижается количество приступов.

Источник: glas.ru