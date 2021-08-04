 

Ученые: Кето-диета может быть опасна для здоровья сердца и почек

04.08.2021, 16:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущий автор исследования Ли Кросби считает, что кето-диета очень опасна для здоровья и даже способствует появлению новых болезней. Такое питание противопоказано людям, у которых проблемы с сердцем и почками.
По словам доктора меднаук, кето-диета способна повысить уровень «плохого холестерина». Ли Кросби рассказал, что подобное питание небезопасно для беременных. Кроме этого, такой рацион может ускорить развитие почечной недостаточности у пациентов с болезнями почек.

При кето-диете ограничивается употребление углеводов, что может привести к развитию рака. Ученые связывают кето-продукты с повышенным риском диабета, заболеваний сердца и болезнью Альцгеймера. При этом, подобную диету чаще всего рекламируют как раз от этих болезней. Данный подход работает только у пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Благодаря кето-диете у них снижается количество приступов.

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

29.03 / На МЦД откроют 11 новых станций и вокзальный комплекс

06.08 / Кэмерон Диас дала большое интервью Гвинет Пэлтроу: про уход из кино и то, как она решилась стать матерью

10.07 / Валерия призналась, что ее дети очень тяжело перенесли вакцинацию

27.05 / Медики: Частицы инфекции SARS-CoV-2 в кишечнике у детей могут вызвать серьёзные осложнения

14.12 / Хлебопечение позволило людям одомашнить дрожжи

30.09 / “И умерли в один день”: Любовь Толкалина пофилософствовала о превратностях любовных связей

13.01 / Мнение: Рекорд атомной энергетики, качество иностранных брендов и итоги 2020 года

17.12 / Путин высказался о деле журналиста Сафронова

03.07 / Не нужны на кухне, пригодятся в саду: какие отходы станут прекрасным удобрением (советы по применению)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика