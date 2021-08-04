 

Юлия Барановская рассказала, почему 20 лет не общалась со своим отцом

04.08.2021, 16:48, Разное
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В одном из последних интервью Юлия Барановская призналась, что длительное время не общалась со своими отцом. Это длилось на протяжении 20 лет, однако недавно телеведущая раскрыла причину такого поведения.
По словам бывшей супруги Андрея Аршавина, ее родители развелись, когда ей было всего десять лет. Расставание родителей Юлия Барановская восприняла очень болезненно, так как воспринимала отца и мать как единое целое.

После этого она некоторый период не общалась с родителем. Когда знаменитость решила ему позвонить, то к телефону подошла его новая супруга. Она заявила, что у телеведущей «больше нет отца» и попросила не звонить на этот номер. По словам Юлии Барановской, это принесло ей много боли. После случившегося она 20 лет не общалась с отцом и только недавно смогла наладить с ним отношения.

Источник: xn--80atcidr8i.xn--p1ai



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