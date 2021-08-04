В Сети показали неожиданный iPhone 13 Pro без зарядного разъёма

В Сети показали живые фотографии неожиданной модели iPhone 13 Pro, который обещает стать дефицитным. Аппараты в двух цветах, изображенные на снимках, оказались без разъёма для подключения зарядного устройства.

До презентации нового поколения линейки смартфонов от компании Apple осталось около месяца. Однако уже сейчас его живые фотографии можно наблюдать в интернете, на одном из ресурсов их опубликовал один из известных блогеров. Как видно из снимков, iPhone 13 в его Pro-версии абсолютно не похож ни на один из существующих на современном рынке смартфонов. Так, в нем производитель, судя по всему, не предусмотрел классического разъема для подключения зарядки.

Снимки, выложенные в Сеть, показывают сразу два аппарата, их цветовая гамма также оказалась своеобразной инновацией, корпуса получили серую и фиолетовую расцветки. Пока не ясно, являются ли сфотографированные девайсы макетами, или это реальные серийные iPhone 13 Pro. Стоит при этом отметить, что у ряда обозревателей технотематики макеты, используемые для создания аксессуаров, появились уже давно. Как неоднократно говорилось ранее, будет у грядущей новинки и уменьшенная челка-вырез с камерой-селфи, датчиками Face ID и другими опциями.

Там же, где ранее в iPhone размещали гнездо типа Ligthning, производитель теперь расположил пару магнитных контактов небольшого размера. Это может говорить о реализации в смартфонах еще одного нововведения, повсеместного введения технологии MagSafe. Именно в ее пользу американская корпорация может убрать из корпуса смартфона какого-либо рода порты. Также следует отметить, что уже сейчас администрация Apple заявила о грядущем дефиците линейки iPhone 13. Это будет вызвано целым рядом факторов, которые, впрочем, не исключают и маркетинговую составляющую в «раскрутке» продукта.

Источник: www.ixbt.com