 

Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну

04.08.2021, 16:38, Новости дня
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Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны.

Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды.

«Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства.

В понедельник «Белорусский дом в Украине» сообщил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.

По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.



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