 

Тимановская прилетела в Вену из Токио

04.08.2021, 16:38, Новости дня
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела из Токио на самолете австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующим до Вены, сообщил австрийский интернет-телеканал OE24.

Уточняется, что в австрийской столице она совершит пересадку и отправится в Варшаву, передает ТАСС.

Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.

В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.

Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.

Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.



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