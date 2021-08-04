Белорусская легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться на родину

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться на родину на фоне происходящего со спортсменкой Кристиной Тимановской. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей», — написала она.

Сейчас спортсменка вместе с супругом — серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье Андреем Кравченко — находится в Германии. Яна Максимова — серебряный призер чемпионата Европы в помещении в пятиборье 2013 года. В июне она завоевала Кубок Беларуси по многоборьям.

Решение не возвращаться в Беларусь Максимова приняла после того, как Олимпийский комитет Беларуси 1 августа решил снять с соревнований легкоатлетку Кристину Тимановскую в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием». До этого она раскритиковала чиновников, которые без ее ведома подали заявку на ее участие в эстафете 4 по 400. Девушка уточнила, что она никогда не выступала на этой дистанции.

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Тимановская рассказала, что ее насильно пытались вывезти из Токио, несмотря на то, что 2 августа у нее должен был состояться старт на 200 метров. Бегунья сообщила, что боится лететь в Беларусь, и попросила политического убежища в Европе. Свою помощь ей предложил такие страны ЕС, как Франция и Польша. Впоследствии девушка получила польскую гуманитарную визу, однако в последний момент сменила рейс и отправилась в Австрию.

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