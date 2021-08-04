Из Вены Тимановская полетит в Варшаву. По данным СМИ, маршрут изменили из соображений безопасности

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Австрии 4 августа, пишет агентство APA.

Тимановская отправится в Варшаву сразу после прибытия в Вену, рассказали в МИД. Изначально сообщалось, что спортсменка из Японии отправится в Варшаву, именно Польша выдала ей гуманитарную визу. Но сегодня утром стало известно, что маршрут изменен – она сегодня вылетела в Вену.

По данным источников агентства Reuters в посольстве Польши, Тимановскую пересадили на самолет в Австрию “в последний момент” из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейсе в Польшу.

ТАСС, ссылаясь на информацию собеседников в аэропорту Токио, пишет, что решение приняли дипломаты, которые сопровождают спортсменку.

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, НОК Беларуси снял спортсменку с соревнований “в связи с эмоционально-психологическим состоянием”. Ее попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Позднее СМИ опубликовали аудиозапись разговора Тимановской, предположительно, с главным тренером сборной Беларуси Юрием Моисевичем и начальником национальной команды по легкой атлетике Артуром Шумаком. “Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно”, – говорят собеседники спортсменке. Ей также рекомендовали “смириться” и “не выставлять свою гордыню”, потому что “так люди суицидом заканчивают”.

Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу.

В МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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