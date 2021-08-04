 

Литва отправила Украине более 50 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

04.08.2021, 15:58, Новости дня
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Всего власти Литвы планируют отправить Украине 131 тыс. доз. Оставшиеся поступят в Украину в ближайшие несколько недель.

Издание отмечает, что Литва получает новые партии препарата AstraZeneca каждую неделю, поэтому беспокоиться о возможной нехватке вакцин в самой Литве не стоит.

Контекст:

Литва не единственная страна, помогающая Украине с поставками вакцин. 4 августа в Украину прибыли 500 тыс. вакцины AstraZeneca, которые отправила Дания.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании привито 3,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2,1 млн.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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