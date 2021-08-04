Компания Microsoft запустила виртуальные компьютеры

Напомним, что примерно месяц назад компания Microsoft объявила о запуске облачного сервиса под названием Windows 365. На днях он начал работать, отмечают эксперты.

Особенностями данного сервиса является возможность для обычных пользователей зайти в облако и получить простой доступ к рабочим столам десятой и одиннадцатой версий операционных систем Windows. Также можно входить в другие устройства, в данные момент подключенные к Интернету, и пользоваться их ресурсами и ПО.

На самом деле, мы стали свидетелями создания виртуального компьютера, говорят специалисты. Сейчас на одном таком «устройстве» смогут работать до 300 человек, что наверняка заинтересует представителей корпоративного бизнеса. Нет необходимости покупать много «железа», а это уже по-настоящему серьезное достижение.