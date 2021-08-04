 

Рак вызывает ускоренное старение организма

04.08.2021, 15:54, Разное
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Ученые из США назвали болезнь, которая быстрее всех остальных провоцирует старение организма. В данном случае речь идет о раке. Отмечается, что люди, перенесшие онкологию, особенно в пожилом возрасте, будут испытывать на себе ускоренное снижение ряда функций.
Исследование на эту тему проводилось в течение 15-ти лет. За это время исследователи проанализировали показатели здоровья 1,7 тысячи мужчин и женщин. Возраст испытуемых составлял от 22 до 100 лет. 359 человек сообщили, что перенесли рак.

У участников старше 65 лет с онкологией в 1,61 раза увеличивался риск того, что они будут передвигаться более медленно. К тому же у них фиксировались низкие показатели физической работоспособности. У людей преклонного возраста с онкологией наблюдалось резкое уменьшение силы хвата и скорости ходьбы, если сравнивать их с теми, кто не болел раком.

Результаты проведенного исследования только дополняют перечень доказательств о том, что рак пагубно влияет на весь организм в целом. В нем запускаются ускоренные процессы старения.

Источник: www.medikforum.ru



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