 

Ученые: Многомесячные сбои иммунитета провоцирует коронавирусная инфекция

04.08.2021, 15:54, Разное
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Ученые установили, что после перенесенного COVID-19 в работе иммунной системы могут возникать различные нарушения. В многомесячных сбоях, длящихся от трех до четырех месяцев, исследователи обвинили коронавирусную инфекцию.
Процесс выздоровления после COVID-19 сопровождается депрессивными состояниями и усталостью. Кроме этого, у многих пациентов возникают нарушения, связанные с работой периферийных клеток. Ученые изучили образцы 69 местных жителей Австралии, у которых диагностировали коронавирус весной минувшего года. За состоянием здоровья пациентов наблюдали после выздоровления около 24 недель. Врачи отслеживали, как изменялась работа различных компонентов иммунной системы. У пациентов, переболевших легкой и тяжелой формой коронавирусной инфекции, нарушилась жизнедеятельность клеток. Подобные сбои были на протяжении шести месяцев, но наиболее ярко проявлялись после выздоровления на третий или четвертый месяц.

Как отметил профессор Дэвид Линн, у пациентов снизилось количество «взрослых» Т-клеток и наблюдались отклонения от нормы в функционировании генов NK-клеток. Такие нарушения в работе иммунной системы делают тех, кто переболел COVID-19, более уязвимыми для сложных болезней.

Источник: nauka.tass.ru



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