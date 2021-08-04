Ксения Бородина не одобряет возвращение к бывшим избранникам

Известная российская ведущая Ксения Бородина заявила, что не разделяет позицию возвращения к бывшим возлюбленным. В качестве примера она привела воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Ведущая «Дома-2» не верит, что у знаменитостей снова вспыхнули чувства спустя 20 лет.

По словам Бородиной, через много лет сойтись с бывшим молодым человеком – сомнительная история. Такие отношения для ведущей являются провальными. Если человек уже однажды от кого-то ушел, то, вероятно, сделал это не просто так.

Что касается Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, то Бородина считает их роман пиаром. Актеру необходимо реабилитироваться в глазах общественности после распространения слухов о его пристрастии к спиртным напиткам. Лопес, в свою очередь, нужно перед выходом нового альбома вызывать повышенный интерес к собственной персоне.

Бородина считает, что большинство представительниц слабого пола зря вдохновились историей голливудских звезд. Сама же ведущая сейчас переживает бракоразводный процесс с Курбаном Омаровым. Ее брак с бизнесменом продлился шесть лет. О причине разрыва отношений ничего не сообщается. Бородина заявила, что пока этой информацией делиться не готова. У бывших возлюбленных есть общая дочь Теона, также ведущая воспитывает наследницу Марусю от предыдущего брака.

Источник: www.kinoafisha.info