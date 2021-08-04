 

BFM TV – два года с крысами и тараканами — в Марселе на время ремонта жителей переселили в контейнеры

04.08.2021, 15:52, Новости дня
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Жителей дома в Марселе на время капитального ремонта расселили по контейнерам, где они живут в антисанитарных условиях, рассказывает BFM TV. Им приходится уживаться с крысами и тараканами на 11 квадратных метрах в отсутствие современных удобств, от чего некоторые впадают в депрессию.

В Марселе жителей переселили в контейнеры.

Жителям жилого дома в 3-м округе пришлось покинуть здание, которое находится на ремонте. Социальный арендодатель переселил их в эти 70 контейнеров с антисанитарными условиями.

МАРСЕЛЕЦ: Это бесчеловечно жить в контейнере. Бесчеловечно. Это мучения, это невозможно. Я считаю, что это недопустимо. В 2021 году спать в контейнерах?

Некоторое оборудование, например водонагреватель, не работает.

МАРСЕЛЕЦ: Здесь кишат тараканы. Несмотря на отраву, они возвращаются. О крысах я даже не говорю. Среди бела дня они пробегают мимо, практически с вами здороваются.

Сами живёт уже больше двух лет в контейнере на первом этаже.

САМИ, марселец: Здесь нет окон. Окна только для людей, которые живут выше. Я дышу благодаря этому, отсюда ко мне поступает воздух. Здесь я впадаю в депрессию.

За это жильё Сами платит €387 в месяц.

САМИ: Здесь я принимаю душ. Я его принимал почти час назад, а вода до сих пор не ушла.

Он работает в службе безопасности и вынужден хранить свои вещи на 11 квадратных метрах. Он также ежедневно сталкивается с тараканами и крысами.

САМИ: Одежда у меня здесь, это на самом деле шкаф. Обувь я ставлю под кушетку, на кондиционер. Что ещё…

Работы в их доме должны завершиться до апреля 2022 года. В ожидании этого дня здесь должна пройти дератизация и дезинсекция.

Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.



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