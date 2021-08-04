 

России и Китаю предложили объяснить США недопустимость вмешательства в их дела

04.08.2021, 15:44, Новости дня
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России и Китаю стоит объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.

Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. По мнению журналистов, учения связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. При этом в статье отмечается, что маневры не направлены конкретно против кого-то, информирует РИА «Новости».

В газете отметили, что если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане, то нужно оценивать борьбу с «тремя силами» в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В статье указывается, что противостояние им – это миссия Китая, РФ и Шанхайской организации сотрудничества.

Автор также указал на то, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Также, по мнению журналиста, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы.

«Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС», – говорится в статье.

По мнению автора, РФ и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.

Ранее стало известно, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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