Мнение: Украинская камбуля в Кабмине
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– Женщина не заходите, у меня граната.
– Да мне просто спросить.
В Киеве какой-то мужик с гранатой зашел в здание Кабмина Украины и угрожает себя подорвать.
Большинство окружающих настолько привыкло к происходящему на Украине маразму, что даже не обращает внимание на то, что человек с гранатой угрожает взорвать себя в здании Кабмина. "Это норма!"
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Источник: Colonel Cassad
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