 

Мнение: Украинская камбуля в Кабмине

04.08.2021, 15:38, Разное
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– Женщина не заходите, у меня граната.
– Да мне просто спросить.

В Киеве какой-то мужик с гранатой зашел в здание Кабмина Украины и угрожает себя подорвать.

Большинство окружающих настолько привыкло к происходящему на Украине маразму, что даже не обращает внимание на то, что человек с гранатой угрожает взорвать себя в здании Кабмина. "Это норма!"

Источник: Colonel Cassad



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