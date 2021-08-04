Подсел на баранов

Портрет Владислава Резника — автора закона об отстреле краснокнижных животных.



Владислав Резник. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С началом августа вступил в силу закон, позволяющий охотникам отстреливать краснокнижных животных. Его автор — пятикратный депутат Госдумы Владислав Резник: единоросс, один из самых богатых людей в нижней палате и страстный охотник. «Новая» изучила портрет законотворца, чтобы понять, почему ему для отстрела не хватает зверей, не занесенных в «Красную книгу».

В целом интерес Владислава Матусовича Резника к лесной фауне не случаен: из официальной биографии депутата мы знаем, что 1976 году он окончил биолого-почвенный факультет ЛГУ, потом аспирантуру в Институте биологии развития РАН в Москве. Защитив диссертацию, вернулся в Ленинград. Работал младшим научным сотрудником НИИ антибиотиков и ферментов медназначения (ВНИТИАФ).

Но в крови будущего депутата, видимо, с юности пульсировала жажда приключений: он занимался пятиборьем (конкур, плаванье, бег, фехтование, стрельба), а с 29 лет подрабатывал каскадером. В общем, всегда любил пострелять. Даже задолго до того, как стал одним из самых богатых людей страны.

В школе Резник учился в одном классе с Дмитрием Рождественским. И когда тот возглавил знаменитое когда-то «Русское видео», одну из первых в стране частных телекомпаний, он вспомнил об однокласснике и пригласил его на работу. Меньше чем через год Резник покинул телевидение, чтобы руководить страховым обществом «Русь». Оно выступало одним из трех частных пайщиков — учредителей банка «Россия», двумя другими были «Русское видео» и совместное предприятие Digital Transfer. А самым крупным пайщиком был Ленинградский обком КПСС. На долю «Руси» и СП приходилось меньше 10 процентов долей, но когда СССР развалился и обком перестал существовать, «Русь» увеличила свой пай. Как выяснят через много лет испанские прокуратура и суд, занимаясь «русской мафией» в рамках операции «Тройка», с долями в 2,2 процента в состав акционеров банка вошли авторитетные предприниматели Сергей Кузьмин и Геннадий Петров, фигуранты «Тройки».

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Напомним, что в ходе той операции испанских полиции и прокуратуры были задержаны или объявлены в розыск 27 человек. Владислав Резник был в числе разыскиваемых. Обыск, проведенный испанцами в доме депутата на Майорке (2008 г.), соратники в Госдуме назвали, конечно, антироссийской политической акцией и провокацией с целью очернить Россию. Испанцы предъявляли Резнику обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем, в участии в преступном сообществе, в финансовых махинациях и в уклонении от налогов. И еще одним пунктом обвинения было участие в «торговле связями». В Испании это считается преступлением. Кроме того, в августе 2009 года испанские газеты со ссылкой на источники в суде объявили, что известный (в их стране) преступник Луис Родригес Пуэйо признался: один русский по имени Владислав Резник якобы заказал ему похищение сына испанского миллионера Франсиско Эрнандо. По словам Пуэйо, Эрнандо задолжал «малышевской» ОПГ 30 млн евро и не торопился их возвращать, Резника это якобы почему-то беспокоило.

Позднее международный ордер на арест был отозван, обвинение в организации похищения Резнику так и не предъявили, а по остальным пунктам испанский суд его и вовсе оправдал. Выступая в испанском суде, сам он даже отрицал тесную связь и с Геннадием Петровым, и с лидером «малышевских» Александром Малышевым. Но в суде фигурировали (и были обнародованы) прослушки телефонных переговоров между участниками процесса, по которым можно предположить обратное. Как и финансовые документы о покупках четой Резник недвижимости и движимого имущества в Испании.

До 1999 года Резник в разном качестве — от кресла председателя правления до поста главы наблюдательного совета — оставался связан со страховым обществом «Русь». Там же некоторое время работал скромный юрист Дмитрий Медведев. А в 1999-м Резник был избран в Госдуму от избирательного блока, который потом будет называться партией «Единая Россия».

В 2010 году журнал Forbes назвал Резника самым влиятельным лоббистом в Госдуме. Согласно данным на сайте нижней палаты, за пять думских сроков он выступал автором или соавтором 299 законопроектов. Большая часть касалась банковской сферы, что и понятно: Резник был председателем комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, сейчас входит в комитет по бюджету и налогам. Но время от времени в законотворческой работе депутата прорывается его хобби, его страсть. И тогда из-под его пера выходят такие, например, инициативы, как закон о вольерной охоте. О том, что можно поохотиться и на зверя, которому не убежать. Или, скажем, поправки в Земельный и Лесной кодексы — об охотничьих хозяйствах, в закон «Об оружии». Или в закон «Об охоте» — о том, что и занесенных в Красную книгу зверей тоже иногда можно отстреливать в случае острой необходимости. С разрешения, разумеется, Росприроднадзора. Без разрешения Росприроднадзора даже депутат Резник на краснокнижных животных с ружьем не пойдет.

Дело в том, что много лет Владислав Матусович состоит в Клубе горных охотников (как и еще один думец, соавтор Резника по законопроектам Рифат Шайхутдинов). И Резник там не рядовой член. В клубе, где под руководством бывшего чекиста и спецназовца Эдуарда Бендерского собрались любители козлов и горных баранов, Резник входит в президиум. И относится к числу самых титулованных. Так, в категории «снежные бараны России» он достиг бриллиантового уровня. Среди «мархуров мира» (винторогих козлов) Резник стал только «золотым», но там выше категории и не предусмотрено. Таких, как он, «винторогих козлов» («мархуров мира»), в их клубе вообще всего трое. Он же — бриллиантовая «серна мира». И его же именем открываются списки «баранов мира супер 40» и «козлов мира супер 40».

Коллаж с сайта клуба горных охотников. Резник — один из самых титулованых членов

Поохотиться на краснокнижных животных этот клуб «козлов мира» давно хотел. В 2016 году, как писала «Медуза» (объявлена «иностранным агентом»), его члены попросили вице-премьера Александра Хлопонина разрешить им отстрел пяти путоранских снежных баранов — редкого вида животных, занесенных в Красную книгу (вся популяция — 800 особей, одна самка рожает одного ягненка раз в три года, выживает четверть ягнят). Объясняли свое желание исключительно «научными интересами» — так же, как станет через пару лет объяснять такую охоту Резник уже как законодатель. За это обещали заплатить заповеднику 15 (потом 30) млн рублей. Росприроднадзор обратился к ученым за заключением на предмет такой возможности — и те одобрили отстрел не пяти, а лучше даже шести редких баранов.

Комментируя просьбу охотников «Медузе», исполнительный директор клуба простодушно заявил, что их клуб «в первый раз пошел официальным путем» в таком вопросе. Но поднявшийся после публикации шум привел к тому, что охотникам не разрешили добавить к их трофеям краснокнижных баранов «официальным путем».

Путоранский снежный баран — краснокнижное животное

В 2018 году уже сам депутат Резник предложил разрешить трофейную охоту на животных, занесенных в Красную книгу, на законодательном уровне. «Коммерсант» цитировал его запрос на имя замминистра природных ресурсов Ивана Валентика, где депутат ссылался на «условия жестких бюджетных ограничений» при сохранении редких видов животных и на то, что подобные методы «успешно разрабатываются и внедряются в мировой практике».

«Новая» обратилась с вопросами к депутату Резнику, он посетовал, что дать подробный комментарий оперативно не успевает, так как прямо сейчас садится в самолет. Но сказал о готовности поговорить с нами позже, а пока прислал краткие ответы. Упомянутого письма Хлопонину лично он не подписывал, а что касается закона, то он (орфография и пунктуация сохранены) «ни каким образом не может привести к уменьшению количества животных занесённых в Красную книгу РФ». В подтверждение своих слов депутат сослался на телеграм-канал Всемирного фонда дикой природы (WWF). И там действительно сказано, что новый закон ничего по сути не меняет в охоте на редких животных в России.

Максим Леонов

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