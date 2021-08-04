Елизавета II, Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи поздравили Меган Маркл с днем рождения

В эту среду, 4 августа, герцогиня Сассекская празднует юбилей – 40 лет. Свой личный новый год Меган Маркл встречает в Монтесито в США вместе с мужем, принцем Гарри, 2-летним сыном Арчи и дочерью Лилибет Дианой, которой сегодня же исполняется ровно два месяца. Накануне инсайдеры рассказывали, что празднование ее дня рождения будет более чем скромным (по королевским и звездным меркам в целом. Сообщается, что на домашнюю вечеринку в их с Гарри особняке Меган пригласила 65 гостей, кого именно – неизвестно. Также журналисты выяснили, что организовывать праздник ей помогает специалист в ивент-сфере Колина Коуи, которая работает, в основном, со звездами. В ее портфолио вечеринки для таких селебрити как Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян, Том Круз и других.

Публично с днем рождения именинницу поздравили многие СМИ, а также члены британской королевской семьи. Правда, в отличие от прошлого года, в Instagram-аккаунтах королевы Елизаветы II, Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также принца Чарльза и герцогини Камиллы поздравления и пожелания были опубликованы не в основной ленте, а в сторис, которые, как все мы знаем, “сгорают” спустя сутки.

Желаем герцогине Сассекской счастливого дня рождения! – гласит подпись к коллажу в сторис Ее Величества.

Желаем герцогине Сассекской счастливого 40-го дня рождения! – коротко поздравили Меган Кейт и Уильям.

Желаем герцогине Сассекской очень счастливого 40-го дня рождения! – вторили им Чарльз и Камилла.

Все поздравления сопровождали архивные фотографии Меган: если от имени королевы был опубликован целый коллаж из кадров с Гарри и Арчи и с самой королевой (этот их парный снимок, кстати, был опубликован в день рождения герцогини год назад), то остальные родственники ограничились ее портретами.

В честь дня рождения Меган Маркл предлагаем познакомиться с ней поближе, прочитав интересные факты из ее биографии, ее правила жизни, историю ее любви с принцем Гарри, узнать особенности ее стиля и секреты красоты.