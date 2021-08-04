На Новорязанском шоссе в Подмосковье организуют левостороннее движение

С 1 сентября Дептранс Москвы меняет стороны движения на Новорязанском шоссе. Это будет единственная в России автодорога, где автомобили будут двигаться не по правой, а по левой стороне, как в Великобритании.

Новорязанское шоссе начинается на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта и является первым участком федеральной автодороги М5 «Урал», соединяющей Москву и Челябинск. Это одна из самых загруженных автотрасс, по ней идёт много грузового транспорта, кроме того, в Московской области многие участки сейчас ремонтируются, поэтому на Новорязанке постоянные пробки. Необходимость улучшить организацию движения на трассе назрела давно, и Дептранс решил попробовать нестандартное решение.

«Новорязанское шоссе всегда было для нас полигоном для отработки новых способов организации движения. Так, например, здесь мы впервые применили поворот налево из правого ряда трёхполосной дороги. Это создало огромную пробку у поворота на Жилино, но, судя по отзывам водителей в интернете, решение отличное. Теперь попробуем левостороннее движение», – рассказал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Смена стороны движения будет происходить на Волгоградском проспекте. Для этого там сделают проёмы в ограждении и поставят светофор. Обратную смену стороны организуют перед въездом в Рязань, в деревне Старое Веселево. В Дептрансе отмечают, что в Японии и Великобритании, где принято левостороннее движение, заторов меньше, чем в Москве, несмотря на большое количество транспорта.

Если эксперимент пройдёт удачно, левостороннее движение организуют в Центральном и Западном округах Москвы.

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