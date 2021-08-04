 

Люленов рассказал, как сложились отношения с Поляковой после их публичного поцелуя в губы

04.08.2021, 15:04, Новости дня
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Речь идет о поцелуе, который пара продемонстрировала в ноябре 2018 года в рамках шоу “Лига смеха” – Полякова принимала участие в номерах команды “Стояновка” в статусе тренера.

Поцелуй артистов можно посмотреть начиная с 10-й минуты видео. После поцелуя певица заявила тогда, что “муж ее дома засмеет после этого”.

ВИДЕОВидео: Лига Смеха / YouTube

По словам Люленова, после этого они с Поляковой продолжают время от времени общаться.

“Мы переписываемся иногда. Созванивались. Ну там, раз в год, конечно. Короче, она меня не забыла и не забывает. И я ее тоже”, – сказал Люленов.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Люленов стал известен после того, как  возглавляемая им молдавская команда “Стояновка” дважды победила в шоу “Лига смеха”. Коллектив был создан в 2013 году, а своим названием обязан селу, откуда родом участники команды.

Об участии Люленова в шоу “Танцы со звездами” стало известно 28 июля 2021 года. 

3 августа, комментируя личную жизнь, Люленов заявил, что не состоит в отношениях ни с девушками, ни с парнями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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