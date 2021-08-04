“Из-за причастности к деятельности ФБК”. Шлосберга снимают с выборов в областное законодательное собрание

Шлосберг возглавляет список партии “Яблоко” на выборах областного законодательного собрания, а также баллотируется как одномандатник в Госдуму.

“Самого решения у меня на руках нет, но обжаловать мы его обязательно будем. Я не знаю, может ли то, что меня связали с ФБК, сказаться и на думской кампании, на данный момент я зарегистрирован, все остальные факты мы будем оспаривать в судах”, – сказал изданию политик.

Шлосберг в Facebook назвал ситуацию странной. По его словам, Окружная избирательная комиссия и избирком Псковской области приняли противоречащие одно другому решения.

“Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу №207 зарегистрировала меня кандидатом в депутаты Государственной Думы России от партии “Яблоко” и выдала удостоверение кандидата. Избирательная комиссия Псковской области через три часа после этого исключила меня, а также Николая Кузьмина, еще одного члена партии “Яблоко”, из единого списка кандидатов Псковского “Яблока” в Псковское областное Собрание депутатов из-за якобы причастности к деятельности Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской организацией”, – заявил политик.

Он надеется, что решение псковского избиркома будет отменено.

https://www.facebook.com/lev.shlosberg/posts/4572539479423732

Контекст:

Шлосберг родился в 1963 году в Пскове. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института имени С.М. Кирова. В 1994 году вступил в партию “Яблоко”. С 1996 года возглавляет псковское региональное отделение политсилы.

В 2011–2015 годах был депутатом Псковского областного собрания депутатов. В сентябре 2015 года депутаты в ходе тайного голосования прекратили полномочия Шлосберга. В сентябре 2016 года политик вновь избрался депутатом Псковского областного собрания депутатов по списку партии “Яблоко”.

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России, в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”.

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

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