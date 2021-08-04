Кабмин одобрил стратегию энергетической безопасности Украины. Среди основных угроз – кибератаки и агрессия России

“Документ содержит анализ угроз с определением их критичности, идентифицирует приоритеты обеспечения энергетической безопасности. Также в нем описываются стратегический выбор, цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут создать угрозы энергетической безопасности Украины”, – пояснил Шмыгаль.

Стратегия определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности, отметило в Facebook Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. К ним относятся внешние риски – киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия России, и внутренние – возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/4303323119723931

С учетом внешних и внутренних вызовов и угроз энергетической безопасности, в стратегии сформулированы три базовые прогнозные сценария изменений в энергетической сфере и их влияния в среднесрочной перспективе на развитие ТЭК: сохранение текущих тенденций и состояния дел, сценарий “недружественного воздействия” и сценарий “позитивной трансформации”.

“Чтобы не допустить возможных негативных последствий в рамках двух первых сценариев, а также предотвратить стагнацию энергетического сектора, необходимы системные действия, направленные на реализацию сценария “позитивной трансформации” и обеспечения энергетической независимости”, – сказано в документе.

Детальные шаги для воплощения в жизнь позитивного сценария будут прописаны в плане реализации стратегии, который должно подготовить Минэнерго в течение шести месяцев.

Контекст:

НЭК “Укрэнерго” 1 февраля этого года сообщала, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

С 3 января 2021 года Украина также возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

—