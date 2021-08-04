“СБУ одумалась”. Сытник рассказал, как в НАБУ узнали о местонахождении Чауса

“О месте нахождения экс-судьи нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ”, – сообщил Сытник.

На вопрос, почему СБУ передала Чауса НАБУ, он ответил: “СБУ, скажем, так, одумалась. Экс-судья – подследственный НАБУ. Вчера утром мы в очередной раз сделали официальное заявление. Видимо, по совокупности этих факторов и было принято такое решение”.

Он уточнил, что после выезда сотрудников НАБУ на место поговорил с главой СБУ Иваном Бакановым. По итогам разговора был составлен протокол о задержании Чауса.

Сытник отметил, что до заседания в Высшем антикоррупционном суде Чаус находился в следственном изоляторе СБУ, потому что у НАБУ нет собственного СИЗО. По словам Сытника, из “Феофании” Чауса выписали, с ним можно проводить следственные действия и он может содержаться под стражей.

“И поскольку речь идет об обеспечении мероприятий безопасности, то доставку подозреваемого экс-судьи в суд осуществит СБУ”, – добавил он.

Директор НАБУ подчеркнул, что сейчас самое главное для бюро – рассмотрение судом вопроса о применении к Чаусу меры пресечения, чтобы следователи бюро могли завершить расследование.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. СМИ писали, что его задержали сотрудники СБУ

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус “пока не является задержанным и находится под защитой СБУ”. Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице “Феофания”. 4 августа ВАКС должен рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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