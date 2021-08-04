Ученые из Китая назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса

Китайские исследователи в ходе проведения исследования обнаружили способ борьбы с «Дельта-штаммом» коронавируса. Сейчас именно эта разновидность, выявленная впервые в Индии, активно распространяется по миру.

Купировать вспышку COVID-19 помогает ограничение социальной мобильности и вакцинация. К такому выводу пришел специалист из Шанхая Чжан Вэньхун. Очередная вспышка коронавируса в КНР показала, что пока еще рано опускать руки в борьбе с заболеванием. В то же время удалось доказать на практике эффективность проводимой профилактической работы.

Ученые заявили, что в Поднебесной люди столкнулись с мутировавшей инфекцией, характеризующейся более высокой степенью заразности и нагрузкой на организм в целом. У штамма «Дельта» фиксируется увеличенный инкубационный период. Пациентам приходится лечиться и восстанавливаться дольше, нежели ранее.

Эксперт считает, что пока ситуация является контролируемой. Это связано с тем, что в Китае присутствует высокий уровень вакцинации населения. На фоне роста числа инфицированных снижается количество случаев тяжелого протекания патологии. Такая картина наблюдается в государствах, где растут темпы вакцинации и соблюдаются профилактические меры.

Источник: www.pnp.ru