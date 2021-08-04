Бузова ответила на поздравления с беременностью: “Завтра идем в ЗАГС”

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова ответила подписчикам на поздравления с беременностью. Она заявила, что с новым возлюбленным собирается отправиться в ЗАГС.

Ольга Бузова вернулась из короткого отпуска в Греции. В последний день отпуска она посетила модный ресторан, где работает известный во всем мире повар Нусрете Гекче. Кулинар приготовил для российской знаменитости мясо и накормил ее из своих рук. Бузова отметила, что этот человек смог с нуля создать собственную империю, доказав, что в жизни все возможно. Артистка восхищена им и его способностями. В описании к публикации Бузова заявила, что не нужно бояться мечтать. Также необходимо уходить от людей, которые не верят в близких.

В ресторан, расположенный на Миконосе, певица пришла в коротком платье свободного кроя. Большинство фолловеров решили, что под таким нарядом Бузова прячет лишние килограммы, набранные во время отпуска. Среди подписчиков ведущей нашлись и те, кто заподозрил ее в беременности.

Бузова не оставила без внимания подобные комментарии. Она заявила, что с избранником готова отправиться в ЗАГС. Большинство фолловеров решили, что знаменитость в очередной раз пошутила.

Источник: www.instagram.com