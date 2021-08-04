Ученые: Девочки-подростки во время карантина более подвержены депрессии
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Ученые из Рейкьявикского университета провели опрос, который показал, кто больше всего подвержен депрессиям во время карантина. Оказалось, что больше всего изоляция повлияла на психическое здоровье девочек-подростков.
Отсутствие личных встреч, которые пришлось заменить на общение по телефону и в соцсетях, вызвало у них депрессивные состояния. При этом, у мальчиков такие симптомы не проявлялись, хотя на карантине они меньше спали из-за онлайн-игр на компьютере.
В опросе ученых приняли участие 523 подростка, проживающих в Исландии. Девочки-подростки жаловались на недостаток общения с родными и друзьями. По словам респондентов, во время самоизоляции они переживали, чтобы не заразиться COVID-19. Кроме этого, многих смущали изменения в школьном привычном распорядке и дистанционное обучение.
По словам клинического психолога Торхильдура Халлдорсдоттира, медработники и учителя должны внимательнее следить за самочувствием подростков. Особенно за развитием депрессивных симптомов следует наблюдать у девочек.
Источник: www.popmech.ru
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