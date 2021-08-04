 

Ученые: Девочки-подростки во время карантина более подвержены депрессии

04.08.2021, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Рейкьявикского университета провели опрос, который показал, кто больше всего подвержен депрессиям во время карантина. Оказалось, что больше всего изоляция повлияла на психическое здоровье девочек-подростков.
Отсутствие личных встреч, которые пришлось заменить на общение по телефону и в соцсетях, вызвало у них депрессивные состояния. При этом, у мальчиков такие симптомы не проявлялись, хотя на карантине они меньше спали из-за онлайн-игр на компьютере.

В опросе ученых приняли участие 523 подростка, проживающих в Исландии. Девочки-подростки жаловались на недостаток общения с родными и друзьями. По словам респондентов, во время самоизоляции они переживали, чтобы не заразиться COVID-19. Кроме этого, многих смущали изменения в школьном привычном распорядке и дистанционное обучение.

По словам клинического психолога Торхильдура Халлдорсдоттира, медработники и учителя должны внимательнее следить за самочувствием подростков. Особенно за развитием депрессивных симптомов следует наблюдать у девочек.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Врач Исаев раскритиковал популярный способ защиты от коронавируса

27.07 / В Новосибирске хирурги дали возможность дышать пациентке с редкой патологией легких

29.04 / На руинах Содома и Гоморры обнаружили следы пребывания Петрова и Боширова

15.08 / В Минске вандалы осквернили за ночь свыше 30 памятников Лукашенко

03.10 / Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах

26.11 / Досиделись до короны – Личное мнение

20.07 / Мексиканский штат Тамаулипас уже полвека не подвергается атаке ураганов: Люди говорят, что его защищают пришельцы

23.11 / Десятки российских банков ждет крах из-за пандемии коронавируса

15.03 / «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей»

25.11 / Мнение: А если это Пеле?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика