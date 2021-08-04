Ученые: Девочки-подростки во время карантина более подвержены депрессии

Ученые из Рейкьявикского университета провели опрос, который показал, кто больше всего подвержен депрессиям во время карантина. Оказалось, что больше всего изоляция повлияла на психическое здоровье девочек-подростков.

Отсутствие личных встреч, которые пришлось заменить на общение по телефону и в соцсетях, вызвало у них депрессивные состояния. При этом, у мальчиков такие симптомы не проявлялись, хотя на карантине они меньше спали из-за онлайн-игр на компьютере.

В опросе ученых приняли участие 523 подростка, проживающих в Исландии. Девочки-подростки жаловались на недостаток общения с родными и друзьями. По словам респондентов, во время самоизоляции они переживали, чтобы не заразиться COVID-19. Кроме этого, многих смущали изменения в школьном привычном распорядке и дистанционное обучение.

По словам клинического психолога Торхильдура Халлдорсдоттира, медработники и учителя должны внимательнее следить за самочувствием подростков. Особенно за развитием депрессивных симптомов следует наблюдать у девочек.

Источник: www.popmech.ru