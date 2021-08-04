ПН – в Киеве задержали ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранатой кабинет министров

Киевские правоохранители задержали мужчину, который пытался захватить здание кабинета министров с помощью боевой гранаты. Как передаёт «Перший незалежний», захватчиком оказался бывший военный Владимир Прохонич, который ранее участвовал в АТО и был контужен. По сообщениям СМИ, в 2015 году Пётр Порошенко наградил Прохонича орденом «За мужество» III степени.



Национальная полиция Украины

В Киеве задержали мужчину с гранатой, который пытался захватить здание кабинета министров. Как передаёт «Перший незалежний», мужчину уговорили сдаться и он извинился перед правоохранителями.

Захватчиком оказался бывший военный Владимир Прохонич, который ранее участвовал в АТО.

«Этот мужчина контужен. Был сапёром в «Айдаре», — сообщили на месте происшествия сотрудники МВД Украины.

Уже после задержания правоохранители подтвердили, что граната, с которой Прохонич зашёл в здание кабмина, действительно оказалась боевой. По сообщениям СМИ, в 2015 году Пётр Порошенко наградил Прохонича орденом «За мужество» III степени.