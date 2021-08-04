 

Москва вошла в тройку лучших регионов с актуальной “зеленой” повесткой

04.08.2021, 14:54, Разное
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Москва заняла третье место в рейтинге российского отделения “Гринпис” по открытости регионов страны к программе “Зеленый курс”, уступив Сахалинской области, Хабаровскому краю и Ленинградской области. Два последних субъекта РФ поделили второе место.

Анализируя работу городских властей, эксперты “Гринпис” отметили прорывное решение столицы по полному переходу на электрический общественный транспорт. Еще один проект, который обеспечивает снижение выбросов загрязняющих веществ, – Большая кольцевая линия метро.

Рейтинг был составлен на основе данных, которые “Гринпис” получил от властей на свои запросы. Основные критерии оценки: количество реализуемых мер “Зеленого курса”, прорывных и “ложных” решений по переходу на низкоуглеродное развитие, а также готовность чиновников сотрудничать с “Гринпис”.

Кстати, реализацией экологических проектов занимаются как московские власти, так и компании города. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети “ФинЭкспертиза”, по итогам 2020 года Москва заняла первое место по объемам расходов бизнеса на экологические проекты.

Также стоит отметить, что ранее столица России стала одним из мировых лидеров среди мегаполисов по экологической обстановке и развитию общественных пространств. Этот рейтинг составила международная аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG).



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