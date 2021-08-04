«Единая Россия» передала Минпросвещения реестр нуждающихся в капремонте школ

Партия «Единая Россия» и Минпросвещения создадут центр по контролю за программой капремонта школ в регионах с участием экспертов и родительского сообщества.

В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах.

«Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы», – приводятся на сайте ЕР слова Турчака.

Он призвал секретарей региональных отделений «Единой России», а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы – от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ.

«Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть «первую скрипку», и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», –подчеркнул Турчак.

Сельская школа порой выполняет не только образовательные функции, но и выступает в роли социокультурного центра на территории региона. «Поэтому важно не только отремонтировать стены, привести школу в нормативное состояние, но и наполнить ее новым содержанием», – подчеркнул он.

Одним из таких объектов станет школа в поселке Родина в Псковской области. Здесь помимо капремонта в рамках партпроекта будет построен ФОКОТ. «Будет ядро такое – образовательное, спортивное, появится возможность разгрузить и очередь по местам в детских садах», – сообщил Турчак.

Обновление школ в регионах позволит решить и кадровую проблему, уверен губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев.

«Огромный стимул для молодых педагогов приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места. Это серьезное подспорье для омоложения кадров в сельских школах», – сообщил он. В регионе одной из первых в программу капремонта вошла школа в поселке Лальск Лузского района.

«Остро стоит проблема износа инженерных коммуникаций, замены окон. Мы очень надеемся на программу партии, которая, я надеюсь, поможет нам в ремонте школы», – сказал директор учебного заведения Андрей Зарубин.

Средства на проектно-сметную документацию для ремонта здания будут предусмотрены в бюджете Кировской области, отметил губернатор Игорь Васильев.

Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку ПСД. «Плечо поддержки федеральной существенно. Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжемся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023-2024 годы средства на проектно-сметную документацию», – сказал он.

В целом начиная с 2022 года будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно – скорректировать программу удалось при поддержке «Единой России». За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция «Единой России» в Госдуме окажет Правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ.