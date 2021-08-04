Сбившая троих детей в Москве признала вину

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04.08.2021, 14:50, Новости дня
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Сбившая троих детей в Москве Валерия Башкирова признала вину, она готова возместить ущерб потерпевшим, говорится в материалах дела, зачитанных в Мосгорсуде.

«В материалах жалобы адвоката Башкировой сказано, что вменяемая в вину обвиняемой статья и пункт УК не исключают примирения сторон. Башкирова признала вину и готова возместить ущерб потерпевшим», – говорится в жалобе Башкировой на арест, зачитанной в суде, передает ТАСС.

В начале заседания обвиняемая, участвующая в процессе из СИЗО, сквозь слезы сообщила свои личные данные, информирует РИА «Новости».

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемой.

«Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции об избрании в отношении Башкировой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу ее защиты – без удовлетворения», – зачитала решение судья.

Судья зачитал только вводную и резолютивную части.

Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.



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