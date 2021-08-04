Дежавю, а может, глюк? Кудрин вспомнил старый трюк!

Перестаешь верить своим глазам, когда в очередной раз видишь в новостях, что рассказал Алексей Кудрин, нынешний глава Счетной палаты Российской Федерации, журналистам агентства РБК. Ровно пять лет назад и несколько раз позже он вещал то же самое, уверяя, что наше правительство разрабатывает меры социальной поддержки по снижению уровня российской бедности.

Правда, совсем недавно председатель СП РФ сулил уменьшить его на 30-40 %, а пару лет спустя, то бишь нынче, аж вдвое. Главную роль в этом он по-прежнему отводит многофакторной модели нуждаемости. Что это такое, нам хорошо разжевали в преддверии прошлых выборов. Если кому лень читать статью пятилетней давности, то коротенько поясню: есть у вас пара машин-развалюх или вторая квартира, помогающие с трудом сводить концы с концами, значит, надо перестать платить вам социальные пособия.

«С учетом данного ограничения мы сразу выходим на снижение бедности более чем в два раза. В правительстве на самом деле работают над этой историей», – заявил Кудрин.

И опять он убеждает народ в существовании пресловутой черты бедности. Дескать, жили за ней в истекшем году больше 17 млн россиян, что составляет аж 12,1 %. Причем большинство из них – семьи, имеющие детей. Почему-то, по мнению главы СП, самым эффективным в борьбе с бедностью должны стать выплаты конкретным семьям с детьми 3-7 лет. Такой же подход должен быть и к нуждающимся гражданам более старшего возраста. И далее Кудрин уточняет:

«Однако самое важное заключается в том, что это совершенно разумные и вполне посильные для государства цифры. По большому счету это несколько сотен миллиардов рублей, которые помогут снизить уровень бедности примерно вдвое. Я не хотел бы раскрывать все карты, пусть этим занимается правительство. Но у Кабмина есть своя модель, и она выглядит вполне разумной».

Ну а народ в соцсетях не заставил себя ждать и тут же припомнил Кудрину, что правительство уже много лет борется с бедностью, а воз, как говорится, и ныне там. Сам же глава Счетной палаты в который раз предлагает это делать одним и тем же способом.

Реакция россиян на очередное заявление Кудрина о борьбе с бедностью была довольно бурной. Многие напомнили ему, что результаты действий властей диаметрально противоположные намеченным, а то и просто выливаются в сплошное пустословие. Среди комментаторов нашлись и заподозрившие власти в намерении вновь «распилить» на гипотетическую борьбу с бедностью сотни миллиардов наших деревянных. Получать же деньги будут совсем не, кому положено:

— «Бедности кого именно, не уточнил? Миллера с Сечиным и Ротенбергами?»

— «Когда власти перестанут грабить свой народ, тогда и бедность отступит».

— «Интересно, сколько они в этот раз потратят миллиардов на борьбу с бедностью?»

— «Старая песня, где ни слова о казнокрадах и чиновниках, всяких бездельниках, пожирающих бюджет в таком объёме, что людям остаются крохи. Впрочем, и эти крохи они тоже готовы прибрать к рукам, поднимая цены на всё».

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