Граница между мирами

Режим Лукашенко устроил настоящий кризис в Литве, активно отправляя нелегальных мигрантов из Беларуси на территорию ЕС.

Четырехметровый забор за 1,5 млрд евро, протекающие палатки в лагерях беженцев и упрощение процедуры депортации, протесты и слезоточивый газ, видеоблог иракца из лагеря в Капчяместисе с подробными инструкциями о пересечении границы — так выглядит гибридная война режима Лукашенко с Литвой, куда из Беларуси, при активной поддержке руководства страны, ежедневно бегут десятки нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. В Литве объявлено чрезвычайное положение — страна не справляется с таким потоком мигрантов.

Число нелегальных мигрантов, за сутки перешедших границу из Беларуси, достигло новых рекордов. Сейчас их почти четыре тысячи, но эта цифра скоро увеличится вновь. Только за минувшее воскресенье было почти 300 нелегальных переходов, на следующие сутки — практически столько же. Большинство мигрантов прибыли из Ирака, есть жители других стран Ближнего Востока и Западной Африки. Многие пришли без документов. И верить их рассказам не всегда можно. Они стараются всеми способами не давать отпечатки пальцев, но литовские правоохранители уверяют, что у всех отпечатки сняты и внесены в базу данных ЕС.

Растущие потоки нелегальной миграции официальный Вильнюс назвал гибридной атакой против Литвы со стороны режима Лукашенко, недовольного санкциями ЕС.

Собрано достаточно доказательств того, что потоки нелегальных мигрантов организованы властями Беларуси, но официальный Минск не отвечает на запросы Литвы.

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Мигрантов охраняют, как заключенных, они не покидают места расселения, а если выходят, например, в ближайший сельский магазин, то только под охраной. Местные жители их боятся, хотя и не всегда могут объяснить, почему. Они организуют акции протеста на местах расселения мигрантов и критикуют действия правительства. Главное требование — размещайте мигрантов где угодно, но только подальше от наших домов.

Происходят столкновения протестующих с полицией, а властям приходится еще и усмирять протесты внутри самих лагерей с мигрантами.

Таких случаев было уже несколько, иногда все заканчивается мирно, иногда дело доходит до применения спецсредств.

Протестующим не хватает гражданской сознательности и понимания ситуации, говорят представители МВД и минобороны, пытающиеся договориться с местными жителями.

Граница. Фото: МВД Литвы

Например, к протестам против действий правительства присоединился «Союз семей», ранее протестовавший против ратификации Стамбульской конвенции, организовав марш защиты семьи. «Союз» организовал кампанию «Защитим литовскую границу» возле Друскининкая и обвинил министерство иностранных дел в том, что его внешняя политика вызвала приток мигрантов: мол, если бы Литва не поддерживала демократические силы в Беларуси и не выступала бы против нарушения прав человека режимом Лукашенко, то и проблемы с нелегалами бы не было, утверждают они и требуют отставки министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Негативная позиция участников «Великого марша защиты семьи» в отношении действий мигрантов и министерства иностранных дел Литовской Республики не вызывает удивления, — считает глава парламентского комитета Литвы по защите прав человека Томас Витаутас Раскявичюс. — Участники Семейного марша последовательно выступают против правящего большинства и занимают позицию, принципиально отрицающую основные права человека: они протестуют против закона о партнерстве и Стамбульской конвенции. И неудивительно, что они считают, что Литва не должна поддерживать права человека и в Беларуси и помогать тем, кто выступает против диктаторского режима Лукашенко. Я надеюсь, что в Литве будет все меньше и меньше сторонников такой изоляционистской политики, ксенофобских и других нарушений прав человека».

Но протестуют не только местные жители. В понедельник, после долгих дождей, палатки на полигоне в деревне Руднинкай начали протекать, и вспыхнули протесты жителей лагеря. Полиция применила слезоточивый газ. Журналистов к мигрантам не пропустили, а те, стоя у заборов, кричали, увидев представителей СМИ: «Мы тоже люди! Пусть защитники прав человека это увидят!».

Поговорить с протестующими мигрантами журналистам не удалось. Но все журналисты услышали крики о том, что скорая помощь подолгу не приезжает к больным, что условия в палатках не подходят для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями. Некоторые заявили о намерении начать голодовку, но переселять людей просто некуда.

«Нужно понять, что у нас нет возможности обеспечить мигрантов палатками наивысшего качества — что-то мы получили благодаря помощи других стран, что-то взяли из резервов. Уж есть как есть, остается только сожалеть, что такая погода», — сказала агентству BNS представительница МВД Лина Лауринайте-Григене.

Жители лагеря мигрантов тоже протестуют. Фото: МВД Литвы

Что делать с мигрантами

В ситуации с мигрантами Литва действует строго в рамках закона. Вернуть прибывших в Беларусь нельзя из-за того, что Александр Лукашенко денонсировал договор о реадмиссии с Евросоюзом. Депортация возможна только в те страны, откуда прибыли мигранты. Но прямых рейсов из Вильнюса в Багдад, Тегеран или Кабул нет. Та же ситуация с гражданами стран Западной Африки — Камерун, Гвинея, Конго — с ними у Литвы нет прямого авиасообщения. В Стамбул рейсы есть, но процедура депортации через третьи страны занимает много времени, она сложная и трудоемкая.

По закону, первая страна ЕС на пути мигрантов обязана сделать так, чтобы они не путешествовали свободно внутри Евросоюза до выяснения их статуса. Если их задержат в другой стране ЕС, по международным договорам, они будут возвращены в Литву, в Литве для них это должно закончиться либо предоставлением убежища, либо депортацией. Как можно узнать, что мигранты прибыли из Литвы? Прежде всего, по отпечаткам пальцев из базы данных ЕС.

Но теперь Литва решилась на крайние меры.

Министр внутренних дел Агне Билотайте в понедельник разрешила пограничникам возвращать нелегальных мигрантов: направлять их к пограничным контрольно-пропускным пунктам или дипломатическим представительствам. Те, кто хотят просить политического убежища, должны обращаться на КПП, в посольства и консульства.

«Лица, которые намеренно пытаются пересечь государственную границу в запрещенных местах, должны рассматриваться как лица, намеревающиеся совершить преступную деятельность — незаконное пересечение государственной границы», — заявила министр в понедельник, объясняя новое решение в программе новостей Dienos tema литовскому национальному телевидению.

Министр заявила, что международное право разрешает возвращать мигрантов, если такое решение носит временный характер и если мигрантам предлагается альтернативная возможность ходатайствовать о предоставлении убежища. Как это получится реализовать, еще не ясно.

Растущие цифры

Разумеется, Литва уже сталкивалась с вопросами размещения нелегальных мигрантов. В Пабраде, небольшом городке Швенченского района, из-за пандемии коронавируса уже полтора года живут таджики.

Прямых рейсов из Вильнюса в Душанбе нет, и когда они покинут Литву, до сих пор неизвестно. Примерно 100 случаев нелегальных переходов границы в год, которые фиксировались раньше, не создавали особых проблем, и многие мигранты получали статус беженца. После 14-дневного карантина эти люди могли свободно выходить, никто не держал их под охраной. Часть из них уезжала из Литвы, не дожидаясь решения о своем статусе. И тогда, и теперь целью практически всех нелегалов была не Литва, а Германия, Нидерланды, страны Скандинавии.

Например, несколько лет назад две семьи с детьми из Сирии сбежали из центра беженцев в Рукле. Одну семью с двумя детьми задержали в Польше и вернули в Литву, их вывез серб, у которого был вид на жительство в Германии. Вторая семья в Литву не вернулась. Были и другие случаи подобных побегов. Во всех таких историях речь идет о нескольких семьях, о небольших группах людей из 5–10 человек. Теперь счет идет на сотни и тысячи.

Сейчас, когда по 100 и более человек переходят границу не за год, а каждые сутки, и все просят политического убежища, ситуация совершенно иная. У Литвы не хватает специалистов, ведь каждый случай надо проверить, а это долгие юридические процедуры, длящиеся месяцами. Пока рассматривается каждая заявка, эти люди должны быть обеспечены жильем и питанием, им положено пособие и медицинская помощь. Кроме того, если ответ будет отрицательным, можно подать апелляцию, ждать еще и еще. В общем, как утверждают эксперты, все эти процедуры могут продолжаться около года. Учитывая динамику роста числа нелегальных переходов границы, литовское правительство уже сейчас планирует, что понадобится жилье для 40 тысяч человек, как минимум.

Фото: МВД Литвы

Проблема расселения

Из-за нехватки места нелегалов размещают на пограничных заставах, даже в рабочих кабинетах. Проблему должен решить палаточный лагерь в Руднинкай, но активные протесты местных жителей создали властям дополнительные проблемы. Сначала протестующие заблокировали дорогу к полигону, затем прорвались на охраняемую территорию и подожгли шины. Были легко ранены несколько полицейских. На наиболее агрессивных участников протестов были составлены протоколы об административных нарушениях, а министр внутренних дел заявила, что это специально организованные протесты и оценку им должны дать в департаменте госбезопасности Литвы.

Но там пока доказательств этому не нашли. «ДГБ (департамент государственной безопасности) пока не фиксирует деятельности антигосударственных организаций или антигосударственных вооруженных групп, как это оговаривается в уголовном кодексе, а также сознательного выполнения задач какого-нибудь зарубежного государства против интересов Литвы», — говорится в официальном комментарии для инфоагентства BNS.

Так или иначе, на военном полигоне в деревне Руднинкай планируется разместить около 1500 мигрантов, несколько сотен уже там живут. А протесты местных жителей не утихают.

Часть жителей Литвы протестует активно, часть не собирается ходить ни на какие акции протеста, но чувствует тревогу и недовольство из-за новых расходов правительства.

Одна из жительниц небольшой деревни Вильнюсского района в 20 км от границы с Беларусью рассказала, что ее мама, живущая за границей, позвонила с просьбой не ходить теперь в лес: «Бог с ними, с ягодами, не ходи, мало ли что, ужас же, что у вас творится!». Сама она не боится, но возмущена тем, что власти Беларуси отправляют в Литву десятки тысяч нелегалов: «Пусть Лукашенко их забирает себе обратно, причем тут мы!?».

Кстати, никаких нападений на местных жителей со стороны мигрантов не было.

Пенсионерка из Варенского района делится своим недовольством: «Обидно, конечно, как на пенсии нам, так нет денег, а тут целые миллионы на то, чтобы стену построить — и где? Там, где раньше никогда никакой границы не было!» Ее родная деревня Ракай — на самой границе, с трех сторон окружена Беларусью.

Жители местечка Девянишкес Шальчининкайского района также с трех сторон окружены Беларусью. Там живет не больше тысячи человек. В июле они организовали круглосуточные протесты, чтобы не позволить властям разместить у них несколько сотен нелегальных мигрантов. Центр для мигрантов будет недалеко от школы. Власти обещают, что мигранты будут жить за высоким забором под охраной и не выйдут за пределы центра. А некоторые родители говорят, что не пустят детей в школу.

Директор гимназии Лолита Микалаускене считает, что будет опасно выпускать детей из здания из-за возможных недоразумений и провокаций. Она уже обратилась в МВД и министерство образования.

Рядом с Девянишкес — одно из популярных мест для нелегальных переходов, о нем даже рассказывает иракский видеоблогер, выпускающий на YouTube ежедневные видео с инструкциями о пресечении белорусско-литовской границы. Сам он находится в лагере для мигрантов в Капчяместисе в семи километрах от границы с Беларусью, но как раз Девянишкес рекомендует как очень удобное место для перехода.

Именно там группа иракцев однажды на рассвете подошла к протестующим с просьбой позвонить пограничникам. Аккуратно одетые нелегалы рассказали сельчанам, что они только что перешли границу и хотят попросить политического убежища. Потом они вместе с протестующими ждали пограничников несколько часов — из-за занятости те не могли приехать быстро.

Стена за 1,5 миллиарда евро

Протяженность границы Литвы с Беларусью — 678,82 км, больше, чем со всеми другими соседними странами. Столкнувшись с наплывом нелегальных мигрантов, Литва решила возвести дополнительное заграждение из колючей проволоки на этой границе. Сначала речь шла о стоимости в 42 миллиона евро, а в Брюсселе заявили, что не будут финансировать возведение стен. Неделю назад строительство стены пришлось приостановить: в Литве не выпускают проволоку нужного диаметра. Переговоры о покупке этой специфической проволоки ведутся с Данией и Словенией.

Одной из первых Литве решила помочь Эстония, которая собирается передать 100 километров проволоки для пограничного заграждения.

Теперь речь идет о более дорогом заграждении — и ЕС, вероятно, поможет Литве.

Государственная пограничная служба (ГПС) предлагает построить четырехметровый забор стоимостью 152,460 миллиона евро. Заграждение будет сделано из сварной стержневой сетки, а наверху будет заканчиваться Y-образными стержнями, на которые будет крепиться режущая проволока под названием «Концертина». Госбезопасность предлагает установить 508 км таких ограждений на границе с Беларусью.

Еврокомиссар Илва Йоханссон, побывавшая на белорусско-литовской границе в понедельник, подтвердила, что необходимо установить физический барьер на границе с Беларусью.

Новые законы и права человека

В среду правительство будет обсуждать новый пакет законопроектов по этой проблеме. Его рассмотрит сейм на внеочередной сессии на следующей неделе. Частичные изменения в законодательство уже были внесены. Они упростили процедуры предоставления (и отказа) политического и гуманитарного убежища, а также ограничили свободу перемещения мигрантов, ожидающих решения своего статуса. Некоторые политики и правозащитники критикуют эти изменения как нарушающие права человека.

Лукашенко пытается отомстить Литве за ее позицию по поводу защиты прав человека в Беларуси, где эти права постоянно грубо нарушаются. А теперь сама Литва оказалась перед проблемами, связанными с правами человека: среди нелегальных мигрантов есть дети, да и взрослые, действительно нуждающиеся в гуманитарной помощи.

«Важно отметить, что среди всех лиц, незаконно пересекших границу Литовской Республики, около 40 процентов составляют уязвимые лица, включая беременных женщин, людей с ограниченными возможностями, лиц, подвергшихся пыткам, изнасилованию или физическому и сексуальному насилию, а также несовершеннолетние без сопровождения взрослых и другие уязвимые группы людей, — говорит Томас Витаутас Раскявичюс. — Независимо от того, получат ли мигранты на территории Литовской Республики убежище, необходимо обеспечить основные гуманитарные потребности и соблюдать другие международные обязательства по отношению к мигрантам во время рассмотрения их ходатайств».

Татьяна Поклад,

«Новая газета — Балтия»

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