Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые стали родителями

32-летняя Алисия Викандер и 44-летний Майкл Фассбендер теперь родители! О пополнении в их семье стало известно благодаря папарацци. Они-то и засняли Майкла с малышом на руках во время визита супруги на съемочной площадке сериала “Ирма Веп” (Irma Vep) в Париже. Это новый проект HBO, основанный на одноименном фильме 1996 года, главную роль в котором и сыграет Алисия. Фото актера с ребенком были сделаны в минувший понедельник, но попали в сеть только сегодня.

О поле и имени ребенка ничего не известно – эту информацию супругам удается скрывать так же тщательно, как ранее и сам факт беременности.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Напомним, впервые о романе ирландской звезды кино и шведской актрисы заговорили в декабре 2014 года. Актеры познакомились на съемочной площадке картины “Свет в океане”, вошедшей в программу 73-го Венецианского кинофестиваля, после чего начали проводить вместе подозрительно много времени. Спустя 9 месяцев после начала отношений пара распалась, но ненадолго: воссоединившись зимой 2016-го, влюбленные посетили церемонию вручения премии “Оскар”, где впервые публично поцеловались.

О беременности актрисы общественность узнала случайно благодаря утечке из их с Майклом семейного архива: в январе в Twitter был опубликован снимок беременной Алисии, сидящей, по-видимому, дома в кресле с кружкой воды. При этом последняя преспокойно стоит на округлившемся животе актрисы.

Тогда итальянские СМИ отметили, что снимок был сделан где-то в промежутке между декабрем 2020-го и январем 2021-го, и тогда Алисия находилась на последних сроках беременности, так что Фассбендер-младший мог появиться на свет в конце зимы или начале весны.

Алисия Викандер