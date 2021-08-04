Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без визы

“Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов”, – заявили в посольстве.

Відмінна новина: українцям * з біометричним #паспортом і повним графіком вакцинації * більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території . Цей захід підтверджує #динамізм наших туристичних обмінів * ! *

— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) August 4, 2021

В список заморских территорий Франции входят:

Гваделупа;

Французская Гвиана;

Мартиника;

Реюньон;

Сен-Пьер и Микелон;

Сен-Бартелеми;

Сен-Мартен;

Французская Полинезия;

Новая Каледония;

Уоллис и Футуна;

Майотта.

Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону – хотя с некоторыми типами Шенгенской визы поездки были возможны.

Контекст:

23 июля Франция разрешила въезд в страну гражданам Украины. Для въезда во Францию необходимо иметь свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо свежий тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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