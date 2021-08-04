 

Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без визы

04.08.2021, 14:10, Новости дня
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“Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов”, – заявили в посольстве.

Відмінна новина: українцям * з біометричним #паспортом і повним графіком вакцинації * більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території . Цей захід підтверджує #динамізм наших туристичних обмінів * ! *

— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) August 4, 2021

В список заморских территорий Франции входят:

Гваделупа;
Французская Гвиана;
Мартиника;
Реюньон;
Сен-Пьер и Микелон;
Сен-Бартелеми;
Сен-Мартен;
Французская Полинезия;
Новая Каледония;
Уоллис и Футуна;
Майотта.

Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону – хотя с некоторыми типами Шенгенской визы поездки были возможны. 

Контекст:

23 июля Франция разрешила въезд в страну гражданам Украины. Для въезда во Францию необходимо иметь свидетельство о вакцинации против COVID-19 либо свежий тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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