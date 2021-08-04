 

В Кабмине анонсировали выпуск гособлигаций на 20 млрд на финансирование ипотечных программ в Украине

04.08.2021, 14:10, Новости дня
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“В этом году по инициативе президента наше правительство ввело программу “Доступная ипотека под 7%”. Этот проект направлен на расширение ипотечных инструментов […]  Сейчас программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство готовит различные инструменты, чтобы “расширить возможности для украинцев получать доступное жилье”.

“В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогло воспользоваться ипотечными программами”, – подчеркнул глава правительства.

Контекст:

Правительство Украины в январе утвердило постановление о программе “Доступная ипотека 7%”, которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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