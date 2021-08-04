 

“Похожи на серебряные динары времен Римской империи”. На границе с Молдовой выявили старинные монеты

04.08.2021, 14:10, Новости дня
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Монеты нашли в микроавтобусе марки Mercedes Sprinter, за рулем которого ехал 56-летний гражданин Молдовы.

“Во время общего осмотра пограничники и работники таможни рядом с водительским сиденьем нашли скрытый бумажный пакет. Открыв конверт, правоохранители обнаружили коллекционный блокнот с 513 монетами, которые по внешним признакам похожи на серебряные динары времен Римской империи”, – отметили в релизе.

Водитель рассказал, что посылку получил в Молдове и должен был перевезти ее в Украину.

Коллекцию монет изъяли и передали специалистам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.

Фото: dpsu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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