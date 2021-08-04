 

Компания Microsoft начала автоматически блокировать торренты и ПО для майнинга

04.08.2021, 14:08, Новости дня
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После обновления фирменной антивирусной программы Windows 10, вышедшего несколько дней назад, некоторые пользователи заметили наличие неприятных для себя ограничений.

Как оказалось, по умолчанию разработчики из Microsoft установили функцию блокирования для скачивания торрентов. Кроме того, жестко ограничен доступ к ПО, предназначенного для майнинга криптовалют.

Для того чтобы справиться с проблемой, пользователям советуют создать так называемый белый список и разблокировать доступ вручную. Такая возможность все де остается в «десятке», отмечают эксперты. Хотя, не трудно догадаться, что в дальнейшем разработчики ОС, скорее всего, продолжат политику ограничений и блокирований.



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