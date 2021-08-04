В продажу поступили процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G

Как стало известно, давно ожидаемая пара гибридных процессоров AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G уже поступила в розничную продажу. Цены на эти устройства зависят от количества ядер. При шести ядрах на ценнике можно увидеть 295 американских долларов (или эквивалент). При восьми ядра – 400 долларов США.

Ранее обе модели процессоров были доступны только для представителей крупных сборщиков персональных компьютеров, а также для системных интеграторов. Но в последний день прошлого месяца AMD объявила о радостных переменах.

Характеристики данных процессоров, в общем. Уже известны пользователям. Напомним лишь, что Ryzen 7 5700G обеспечивает 16 Гб оперативной памяти и работает с частотой до 4,6 ГГц.