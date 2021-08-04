Ученые: Недостаток клетчатки в диете повышает риск кишечной инфекции

Диета исполняет важную роль в рисках получить кишечную инфекцию, а профилактикой считается употребление достаточного количества клетчатки. Исследование представили в American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

Ученые из Канады изучали действие диеты и ожирения на мышиной модели бактериальной инфекции, которая вызывается адгезивно-инвазивной кишечной палочкой (AIEC). Ранние работы продемонстрировали, что лишний вес и взаимосвязанные с ним причины, такие как диетическое питание с высоким количеством сахара и жиров, способны преобразовать структуру микробиома кишечника до такой степени, что увеличиваются риски воспалительных процессов и инфекций.

Во время опытов грызунов с лишним весом разделяли на 2 подгруппы. Обе находились на диете с высоким количеством жира (60% и 45%) и с низким содержимым клетчатки. У грызунов очень поднялось число AIEC в толстой кишке. Подопытные, употреблявшие ранее 60% жиров, имели более высокую массу тела, чем грызуны, употреблявшие 45% жиров. Но существенных различий в количестве AIEC не обнаружили. Такие результаты говорят о том, что структура диетического питания, а не степень ожирения значительнее во время стимулирования роста AIEC в кишечнике.

Источник: www.medikforum.ru