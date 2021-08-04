 

Ученые: Просмотр видео с природой может помочь в борьбе со стрессом

04.08.2021, 14:06, Разное
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Ученые из Университета Юты изучили, как на психическом здоровье людей сказывается просмотри видео с природой. Выяснилось, что такое времяпровождение может помочь в борьбе со стрессом.
В научной работе указано, что подобный эффект оказывает прослушивание звуков, которые возникают в естественной среде. Исследование эксперты провели в тюрьмах, так как для заключенных это был возможный шанс лицезреть природу. Оказалось, что просмотр видео снизил физиологический стресс у испытуемых. Также у них стимулировался интерес к познаванию нового, чтобы узнать побольше интересного о местах, показанных на видео.

По словам Налини Надкарни, представляющей Школу биологических наук, выводы данного исследования представляют ценность для научного мира. Звуки и наблюдение за естественной средой могут принести пользу и другим популяциям, которые лишены природы.

Источник: www.ferra.ru



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