Ученые: Просмотр видео с природой может помочь в борьбе со стрессом

Ученые из Университета Юты изучили, как на психическом здоровье людей сказывается просмотри видео с природой. Выяснилось, что такое времяпровождение может помочь в борьбе со стрессом.

В научной работе указано, что подобный эффект оказывает прослушивание звуков, которые возникают в естественной среде. Исследование эксперты провели в тюрьмах, так как для заключенных это был возможный шанс лицезреть природу. Оказалось, что просмотр видео снизил физиологический стресс у испытуемых. Также у них стимулировался интерес к познаванию нового, чтобы узнать побольше интересного о местах, показанных на видео.

По словам Налини Надкарни, представляющей Школу биологических наук, выводы данного исследования представляют ценность для научного мира. Звуки и наблюдение за естественной средой могут принести пользу и другим популяциям, которые лишены природы.

Источник: www.ferra.ru