Филипп Киркоров пригласил именинника Джигана к себе в гости в Грецию

Филипп Киркоров разместил в микроблоге Instagram пост, в котором поздравил с днем рождения своего коллегу Джигана. Он пригласил рэпера с Оксаной Самойловой и их детьми в гости в Грецию.

Поп-король пожелал артисту «испытать подъемы, от которых захватывает дух». Также Филипп Киркоров хочет, чтобы Джиган «уверенно стоял на вершине и смело смотрел на мир». Он уверен, что у именинника все обязательно получится, так как он – «фартовый». Главной удачей Дениса Устименко певец считает его жену Оксану Самойлову, троих дочерей и сына. Филипп Киркоров отметил, что рад дружбе наследников звездной пары со своими детьми. По его словам, у Мартина и Аллы-Виктории сложились очень хорошие отношения с Ариелой, Леей и Майей.

Экс-супруг Примадонны заявил, что ждет автора хита «Надо подкачаться» к себе в гости в Грецию. Поп-король уверен, что уже через пару дней они все будут «на чиле». Подписчики Филиппа Киркорова присоединились к его теплым словам и пожелали рэперу семейного счастья.